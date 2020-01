Rétrospective 2019, novembre (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



Les boxeurs locaux à l'honneur à Rivière-du-Loup

L'École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBO RDL) voulait offrir à ses boxeuses et boxeurs l'opportunité de démontrer tout leur talent aux amateurs de boxe louperivois et force est de constater qu'elle a atteint la cible, samedi soir, à l'Hôtel Universel. Le premier gala KAMCO de la Trilogie des conquérants a présenté une série de combats endiablés qui ont fait briller la région à tout point de vue.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/376402/les-boxeurs-locaux-a-lhonneur-a-riviere-du-loup

Une contre-expertise de l’Héritage 1 demandée

Dossier de l'Héritage 1. Le maire de la Ville de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux, entend demander une contre-expertise indépendante, payée par le milieu, afin de démontrer que la durée de vie estimée du navire à sa sortie du chantier maritime n’est pas de quatre ans, comme le prétend la Société des traversiers du Québec.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/376572/une-contre-expertise-de-lheritage-1-demandee

La traverse entre Trois-Pistoles et Les Escoumins est annulée en 2020

S'il n'en tient qu'au gouvernement de la Coalition avenir Québec, le service de traverse entre Trois-Pistoles et les Escoumins sera annulé pour la saison 2020. C'est ce qu'a confirmé le ministre des Transports du Québec François Bonnardel le 20 novembre.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/376623/la-traverse-entre-trois-pistoles-et-les-escoumins-est-annulee-en-2020

Hockey : Tristan Pomerleau parmi les meilleurs universitaires au pays

Le joueur de hockey louperivois Tristan Pomerleau vivra une très belle expérience à la mi-décembre. L’athlète de 23 ans a été sélectionné pour faire partie d’une équipe étoile des meilleurs joueurs universitaires canadiens qui affrontera la formation nationale junior des moins de 20 ans lors d’une série de matchs.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/376629/hockey-tristan-pomerleau-parmi-les-meilleurs-universitaires-au-pays

Les automobilistes devront lever le pied à Rivière-du-Loup

C'est dans le cadre d'une rencontre d’information que la Ville de Rivière-du-Loup a présenté son projet d’uniformisation des limites de vitesse sur l’ensemble de son territoire. D'ici l'automne prochain, la majorité des artères louperivoises afficheront une vitesse maximale de 40 km/h.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/376688/les-automobilistes-devront-lever-le-pied-a-riviere-du-loup

Un don de 200 000$ à la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup

Impliqués dans le milieu culturel depuis toujours, Richard Lévesque et Andrée Côté de Rivière-du-Loup, ont accompli un acte de mécénat hors du commun. Ils ont décidé de verser l’entièreté de la somme liée à la vente de leur résidence de la rue Fraser à la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, un don de 200 000 $.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/376746/un-don-de-200-000$-a-la-societe-dhistoire-et-de-genealogie-de-riviere-du-loup

Une école unique soutenue par sa communauté à Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Menacée de fermeture en raison d’un manque d’élèves, l’école Les Parchemins de Saint-Elzéar-de-Témiscouata a réussi un virage à 180 degrés. Non seulement elle s’est transformée en école communautaire entrepreneuriale (C-FIER), mais elle est passée de 11 à 18 élèves cette année, assurant ainsi sa pérennité.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/376644/une-ecole-unique-soutenue-par-sa-communaute-a-saint-elzear-de-temiscouata

Maud Evelyne remporte le Prix de poésie Radio-Canada

L’autrice-compositrice-interprète et poète originaire de Témiscouata-sur-le-Lac Maud Evelyne (Evelyne Lavoie) a remporté le Prix de la poésie Radio-Canada le 21 novembre pour son œuvre «J’ai vu ma mère en rêve».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/376835/maud-evelyne-remporte-le-prix-de-poesie-radio-canada

Cinq parents bénévoles réalisent un travail colossal

Après 7 000 recettes en pot et 50 000 $ amassés, cinq parents bénévoles de l’École La Croisée 2 du quartier Saint-Ludger à Rivière-du-Loup ont inauguré officiellement le 20 novembre, en présence également de quelques partenaires, le module de jeu installé dans la cour de récréation. Judith Beaulieu, Martine Pelletier, Brigitte Émond, Mélanie Dubé et Claude Beaulieu ont témoigné de la tâche colossale qui s’était dressée devant eux.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/376829/cinq-parents-benevoles-realisent-un-travail-colossal

Administration municipale : Rivière-du-Loup compte faire mieux

La Ville de Rivière-du-Loup a été rappelée à l’ordre par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) qui a rendu public, ce lundi 25 novembre, son rapport d’audi concernant le processus utilisé pour l’attribution des contrats et tout autre aspect lié à l’administration municipale.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/376980/administration-municipale-riviere-du-loup-compte-faire-mieux

Une bibliothèque entre patrimoine, modernisme et nature à Rivière-du-Loup

Le concept gagnant du concours d’architecture organisé par la Ville de Rivière-du-Loup afin de se doter d’une bibliothèque au gout du jour et correspondant davantage aux besoins des citoyens a été dévoilé lors d’une soirée de présentation, le 26 novembre. Entre patrimoine, minimalisme et nature, le projet présenté a ravi à la fois les élus, les responsables de la bibliothèque et les membres du jury.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/377110/une-bibliotheque-entre-patrimoine-modernisme-et-nature-a-riviere-du-loup

Le Transcontinental perd sa réduction de taxe sur les carburants

Concours de circonstances, le Transcontinental perd sa réduction de taxe de 7 cents sur les carburants. Ce changement sera en vigueur à compter du 1er décembre 2019, a laissé savoir Revenu Québec dans une lettre adressée récemment aux établissements distributeurs. Les municipalités de Pohénégamook et de Rivière-Bleue ne seront donc plus considérées comme «région frontalière».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/377175/le-transcontinental-perd-sa-reduction-de-taxe-sur-les-carburants

Dénomination de la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata : pas de changement avant 2022

La région des Basques ne se retrouvera pas dans le nom de la circonscription «Rivière-du-Loup-Témiscouata» avant les prochaines élections générales…au mieux. Le député Denis Tardif a confirmé fin novembre que la dénomination actuelle ne pourra pas être changée d’ici là et que le processus est complexe.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/377423/denomination-de-la-circonscription-de-riviere-du-loup-temiscouata-pas-de-changement-avant-2022

Charlie et Lubov font la joie des Arabesques

Le Pistolois Charlie Bilodeau et sa partenaire Lubov Ilyushechkina n’ont pas manqué d’éveiller les sourires lors d’une visite toute spéciale au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, ce samedi 30 novembre, alors que les jeunes athlètes du Club de patinage artistique Les Arabesques ont eu droit à quelques minutes privilégiées avec eux, en plus d’une impressionnante démonstration.

Le duo était de passage en sol louperivois dans le cadre d’une tournée organisée en vue des Championnats du monde ISU de patinage artistique qui se tiendront du 16 au 22 mars 2020.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/377546/charlie-et-lubov-font-la-joie-des-arabesques