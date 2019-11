Un véhicule percute une résidence à Trois-Pistoles

Un véhicule utilitaire sport a terminé sa course contre une résidence à la suite d’une collision latérale avec une autre automobile survenue à l’intersection des rues Roy et Vézina à Trois-Pistoles, peu avant 10h le 23 novembre.

La résidence ainsi que les deux VUS ont été endommagés lors de cet accident. Selon les informations récoltées sur place, les deux conducteurs ont été blessés et transportés vers l’hôpital par les paramédics. Les occupants de la résidence sont indemnes.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles ont sécurisé les lieux et ont dirigé la circulation dans ce secteur. Les rues Roy et Vézina ont été bloquées afin de faciliter l’intervention des services d’urgence et le remorquage des deux véhicules accidentés.