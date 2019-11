Intervention incendie à Rivière-du-Loup

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup ont été appelés à intervenir sur la rue Lafontaine, ce lundi 18 novembre en matinée, alors qu’un début d’incendie s’est déclaré dans une résidence du centre-ville.

Selon le directeur incendie, Éric Bérubé, la propriétaire de la maison a remarqué la présence de fumée près du foyer et elle a contacté les services d’urgence. «À notre arrivée, on a constaté que ça se passait à la base du plancher, donc pour nous, c’était un feu de structure. Il a été rapidement contrôlé et on s’assure qu’il n’y ait pas de propagation aux autres pièces», a-t-il expliqué.

Étant donné qu’il était peut-être question d’un feu de structure dans les murs, le camion-échelle a été demandé sur place et la grande échelle a été déployé au niveau du toit, mais elle n’a finalement pas été nécessaire. Une dizaine de pompiers ont été dépêchés sur place.

Le salon, où se retrouve le foyer en question, aurait subi des dommages, mais heureusement, la propriétaire de la résidence n’a pas été incommodée par la fumée. Elle s’est d’ailleurs réfugiée chez un commerçant voisin, le temps de l’intervention.

Soulignons qu'un large périmètre de sécurité a été érigé et le centre-ville de Rivière-du-Loup a été bloqué à la circulation. Les rues Lafontaine, Amyot et Joly, notamment, ont été bloquées plusieurs minutes par les policiers de la Sûreté du Québec et des équipes des travaux publics de la Ville de Rivière-du-Loup.