L'opération «Panache» est un succès

Dans le cadre des opérations « Panache » les agents de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Témiscouata ont uni leurs efforts à leurs confrères de la protection de la faune afin de procéder à 2 opérations conjointes en forêt dans la région du Témiscouata. Au total 150 vérifications ont été effectuées auprès des chasseurs.

Les agents sur le terrain qui ont constaté 7 infractions au Code criminel principalement en lien avec les permis d’arme à feu en plus de 2 constats qui ont été signifiés pour des infractions au code de la sécurité routière.

Ces opérations avaient pour but de s’assurer du respect des lois ou règlements en matière d’utilisation des armes à feu en période de chasse, de conduite avec les capacités affaiblies ainsi que du respect des différents règlements en matière de chasse au Québec.



Les opérations se sont déroulées sur deux weekends soit les 19 et 20 octobre ainsi que les 26 et 27 octobre dernier. Elles avaient pour but de renforcir le sentiment de sécurité auprès de la population qui exerce le sport de la chasse. Nul doute à l’effet que l’expérience sera répétée l’an prochain.



La Sûreté du Québec rappelle que le droit de chasser s’accompagne d’un devoir de partager les territoires de chasse au Québec et que le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont essentiels pour éviter les conflits qui pourraient mener à des actes répréhensibles.