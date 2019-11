Méthamphétamine, cocaïne, cannabis et fentanyl à Saint-Marc-du-Lac-Long

La Sûreté du Québec a effectué deux perquisitions simultanées le vendredi 1er novembre à Saint-Marc-du-Lac-Long lors desquelles ils ont saisi des quantités de méthamphétamine, de cocaïne, de cannabis et deux timbres de fentanyl.

Lors de l'opération, les policiers du poste de la MRC de Témiscouata ont collaboré avec les enquêteurs du service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec et ils étaient assistés des enquêteurs du centre de service Rivière-du-Loup et d’un maitre-chien. Les perquisitions ont eu lieu dans une résidence située sur la route de l’Église et une seconde sur la rue Principale à Saint-Marc-du-Lac-Long au Témiscouata où ils ont découvert :

- Près de 2500 comprimés de méthamphétamine

- Environ 15g de méthamphétamine en poudre

- Environ 30g de cocaïne

- Près de 170g de cannabis

- 2 timbres de fentanyl

- 3 armes à feu mal entreposées, dont une arme prohibée

- Un certain montant d’argent comptant,

- Divers objets servant à la revente de stupéfiants,

Lors de la perquisition sur la rue de l’Église, Richard Doyer âgé de 63 ans, qui habitait les lieux, a été arrêté par les policiers. Il a comparu le jour même au palais de justice de Rivière-du-Loup. Il est demeuré détenu en attendant son retour devant le tribunal prévu le 18 novembre prochain.

Le suspect dans ce dossier fait face à divers chefs d’accusation de possession et de trafic de stupéfiants et de possession d’une arme prohibée. L’enquête se poursuit et il n’est pas impossible qu’il y ait d’autres arrestations. Ce sont des informations reçues du public il y a quelques semaines qui ont permis de mener à bien cette opération.