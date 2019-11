Pannes électriques : des foyers toujours privés de courant

Plus de 2000 clients d'Hydro-Québec résidant partout au KRTB n'auraient toujours pas d'électricité, ce samedi 2 novembre vers 9 h, à la suite des forts vents qui se sont abattus sur la région hier.

Selon le site Info Pannes, 23 interruptions sont actuellement notées au Témiscouata, contre 14 dans la région de Rivière-du-Loup et 5 pour les Basques. Plus de 800 foyers seraient ainsi sans courant dans les Basques et à Rivière-du-Loup, alors que ce nombre s'élève à plus de 400 au Témiscouata.

Les pannes touchent la grandeur du territoire, mais plus particulièrement les secteurs de Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Éloi, Sainte-Rita, L'Isle-Verte, Rivière-du-Loup, Saint-Cyprien, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Auclair, Lejeune, Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Juste-du-Lac, Saint-Marc-du-Lac-Long et Saint-Michel-de-Squatec.

La société d'État précise qu'environ 1000 travailleurs sont à pied d'œuvre partout au Québec afin de rétablir le service. «En raison du nombre de lieux différents où nous devons intervenir, nous ne sommes pas en mesure de donner de délai de rétablissement précis pour chaque endroit. La priorité de nos équipes est de travailler à rétablir le service le plus rapidement possible», a-t-on souligné.