Près de 1500 foyers toujours privés d’électricité au KRTB

Plusieurs centaines de clients d'Hydro-Québec sont toujours privés d'électricité dans les région de Rivière-du-Loup et du Kamouraska. Selon le site Info-Pannes, la société d'État note de nombreuses interruptions sur l’ensemble du territoire.

Concrètement, plus de 900 clients se retrouvent actuellement sans électricité au Kamouraska, dont la grande majorité habitent La Pocatière et Saint-Anne-de-la-Pocatière. Dans la MRC de Rivière-du-Loup, les coupures sont notées à Cacouna (6 clients), Rivière-du-Loup (361 clients) et Saint-Arsène (106 clients).

Notons également que près de 1500 foyers ont été coupés dans la MRC du Témiscouata, cet après-midi. La situation serait maintenant rétablie, selon Info-Pannes.

Les fortes rafales de vent et la pluie qui soufflent dans différents secteurs seraient la cause des pannes survenues en début d’après-midi. Au Québec, près de 600 monteurs sont mobilisés et travaillent pour rétablir le service.

Selon Hydro-Québec, la majorité des clients touchés retrouveront le service d'électricité d'ici la fin de la journée.