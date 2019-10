Long congé de l'Action de grâces: hausse des constats d'infraction en 2019

La Sûreté du Québec a dévoilé les données de son bilan routier pour le long congé de l'Action de grâces au Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine. Si le nombre d'accidents est en baisse comparativement à 2018, celui des constats émis est en nette hausse.

Ainsi, la SQ ne répertorie aucun accident mortel cette année contre un l'an dernier et cinq collisions avec blessés, soit trois de moins que l'année précédente. C'est au niveau des infractions au Code de la sécurité routière que le bilan s'alourdit.

Au total, les policiers ont décerné pas moins de 751 constats pour 652 en 2018, soit plus de 99 constats émis. De ce nombre, 584 concerne la vitesse, 10 le port de la ceinture, 5 le cellulaire au volant et 2 pour le zéro alcool. La SQ n'a as précisé la teneur des 150 autres constats.