Trois grands excès de vitesse sur la route 132 en moins d’une heure

Le dernier weekend a couté cher pour trois conducteurs au pied pesant qui ont circulé sur la route 132 à Saint-Simon-de-Rimouski en commettant de grands excès de vitesse, dont certains à plus de 140 km/h dans une zone de 90 km/h. Les policiers de la MRC des Basques les ont tous interceptés coup sur coup entre 10h et 11h lors d’une opération de contrôle de la vitesse le 21 septembre.

«Deux conducteurs qui roulaient à plus de 140 km/h ont reçu des amendes de 808$ plus les frais et 10 points d’inaptitude à leur permis. La troisième conductrice qui circulait à près de 140 km/h a reçu un constat d’infraction de 353$ et cinq points d’inaptitude», explique le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec.

Ces amateurs de vitesse étaient tous de l’extérieur de la région, soit de Sainte-Paule, Saint-Ulric et de Montréal. Leurs permis de conduire respectifs ont été suspendus sur le champ pour une durée de sept jours.

Dans une zone de 60 km/h à 90 km/h, un grand excès de vitesse est caractérisé par un dépassement de la limite de vitesse d’au moins 50 km/h, selon le Code de la sécurité routière.