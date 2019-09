Deux accidents coup sur coup à Rivière-du-Loup

Les conducteurs d’un cyclomoteur et d’une motocyclette ont été impliqués dans deux accidents distincts, jeudi en fin d’après-midi, à Rivière-du-Loup. Dans les deux cas, ils auraient percuté l’arrière d’un véhicule qui les précédait.

La première collision est survenue à l’intersection de la rue Fraser et du boulevard de l’Hôtel-de-Ville. Selon les informations récoltées sur place, le jeune aux commandes du cyclomoteur a heurté une voiture qu’il suivait après que celle-ci se soit immobilisée à une lumière jaune.

Rapidement, premiers répondants et pompiers, ambulanciers et agents de la Sûreté du Québec ont été appelés sur place. La victime a été prise en charge et transportée au centre hospitalier régionale du Grand-Portage (CHRGP). Son état de santé n’a pas été confirmée.

RUE FRASER

Le second accident est survenu quelques minutes plus tard, cette fois à l’angle de la rue Fraser et de la rue des Ormes. Dans un scénario similaire, le conducteur de la moto serait entré en collision avec l’arrière d’une voiture devant lui.

L’homme qui conduisait l’engin aurait subi une blessure au genou, mais il aurait refusé le transport vers l’hôpital. Les services d’urgence ont cependant conduit une dame vers le centre hospitalier pour soigner des blessures tout de même considérées mineures.