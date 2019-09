Opération sauvetage nautique à Trois-Pistoles

Un appel entendu sur les ondes marines (VHF) laissant entendre qu'une petite embarcation de type «chaloupe» se trouvait en difficulté dans le secteur du quai de Trois-Pistoles a mené à une importante opération de recherche et de sauvetage hier soir vers 19 h 45 qui se poursuit toujours ce mercredi 4 septembre.

L'opération de sauvetage mené par la Garde côtière est maintenant étendue à un plus large périmètre, incluant l'ile aux Basques et l'ile aux Pommes. L'organisation reçoit le support d'un avion de recherche C-130 Hercules, d'un hélicoptère CH-149 Cormorant et d'un vaisseau de la Garde côtière canadienne en plus d'un support terrestre et nautique de la Sûreté du Québec.

«Actuellement, nous n'avons aucune signalisation de disparition, mais nous poursuivons toute de même les recherches», souligne le sergent Claude Doiron. L'appel initial mentionnait que deux personnes se trouvaient dans la petite embarcation et ne disposait qu'un d'un seul gilet de sauvetage.

Plus de détails suivront.