Présence d'un motocross sur le Petit Témis

La présence le jeudi 15 aout, d'un motocross sur le Parc linéaire interprovincial Petit Témis dans la région de Témiscouata-sur-le-Lac aurait pu avoir de fâcheuses conséquences pour quatre cyclistes qui ont été surpris par le pilote insouciant. Un face à face étant même évité de justesse selon l'un d'eux.

«Nous étions un petit groupe de quatre parti piqueniquer. Vers 18 h 45 en approchant d'une courbe du sentier, entre Cabano et Notre-Dame-du-Lac, nous avons été surpris par un motocross arrivant en sens inverse. Quand il nous a aperçu, il a freiné et dérapé. Une chance, nous étions prudents et à la file indienne plutôt que côte à côte. Une famille avec des enfants n'aurait peut être pas eu la même chance», observe Pierre Rudolphe, policier à la retraite.

Résident de la région montréalaise, il se trouvait à Témiscouata-sur-le-Lac depuis quelques jours. Il évalue la vitesse de l'engin à 50 km/h. Ce dernier a tenu à rendre public la description du pilote et de la moto.

Il s'agit d'un motocross Kawasaki vert. Le conducteur portait un casque intégral vert couleur Kawasaki et un jacket noir.

«Après nous avoir évité de justesse, il a accéléré pour continuer sa route. J'aimerais que la population soit avisée en guise de prévention. Il a fallut de peu pour que nous soyons tous les quatre fauchés par cet individu par sa conduite dangereuse et illégale sur la piste cyclable du Petit Témis», ajoute M. Rudolphe.

Ce dernier invite la population à dénoncer le pilote à la Sûreté du Québec «avant qu'une tragédie ne survienne.»