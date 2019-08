De la grêle de Cacouna à Saint-Pierre-Lamy

L'orage qui s'est abattu sur la région de Rivière-du-Loup ne s'est pas limité à n'être qu'un spectacle en sons et lumières. Si les nombreux éclairs ont illuminé le ciel, de la grêle s'est aussi mise de la partie dans le secteur de Cacouna et Saint-Épiphane jusqu'à Saint-Pierre-de-Lamy.

Vers 22 h 10, des grêlons de la taille d'un 10 sous ont rapidement couvert le sol. Selon des résidents du secteur, la ligne de dépression semblait couvrir le territoire de Cacouna, Saint-Arsène et Saint-Épiphane et se dirigeait vers le sud. Des internautes ont confirmé que de la grêle s'était aussi abattue à Saint-François-Xavier-de-Viger et Saint-Pierre-de-Lamy.

De nombreuses photographies ont rapidement été postées sur les différents réseaux sociaux. Soulignons que la grêle représente une menace directe pour la récolte de nombreux producteurs agricoles.

Pour les résidents situés à proximité du littoral, le spectacle offert par la foudre dans Charlevoix et des iles était impressionnant.