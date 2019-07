Poursuite policière entre Saint-Simon et Le Bic

Les policiers de la Sûreté du Québec ont pris en chasse sur près de 27 kilomètres un automobiliste roulant à haute vitesse sur la route 132 à Saint-Simon vers 22h40 le 16 juillet. Le conducteur fautif a refusé de s'immobiliser après avoir dépassé rapidement un véhicule de police par la gauche en direction est.

La manoeuvre de dépassement s'est effectuée dans une portion de la route qui comporte trois voies contigües. Le cortège mené par le fuyard âgé d'une vingtaine d'années a dépassé la municipalité de Saint-Fabien, toujours sur la route 132. Voyant que les policiers se préparaient à déployer un tapis clouté, le conducteur a décidé de s'engager sur une autre route. Après une course de 27 kilomètres, il a été localisé derrière un commerce dans le secteur du Bic et est sorti de son véhicule en attendant les policiers.

«Il pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse et de fuite. C'est le Directeur des poursuites criminelles et pénales qui décidera ou non de porter des accusations», a précisé la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice D'Orsainville. Personne n'a été blessé lors des évènements et aucune collision ne s'est produite sur le trajet de cette poursuite policière.