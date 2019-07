Personne portée disparue au lac de la Grande Fourche

Les autorités effectuent actuellement des recherches afin de retrouver un jeune homme porté disparu sur le lac de La Grande Fouche à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, peu après 15 h.

Selon les premières informations, trois adolescents jouaient ensemble sur un objet flottant lorsqu'ils sont tombés à l'eau. Deux d'entre eux ont été en mesure de retrouver la surface et d'obtenir de l'aide, mais le troisième manque toujours à l'appel. Ils ne portaient vraisemblablement pas leur veste de sauvetage.

Au moment d'écrire ces lignes, la Sûreté du Québec a déployé une embarcation au camping de la municipalité. C'est à cet endroit que l'incident est survenu, à plus d'une centaine de pieds du rivage. Une équipe de plongeur spécialisés est également en route et on estime qu'elle pourrait effectuer une première plongée en soirée.

De leur côté, les pompiers de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup ratissent, en groupe, le secteur de l'accident de façon méthodique. Des citoyens propriétaires de bateaux et de kayaks participent aux recherchent et tentent d'aider les autorités.

Davantage de détails à venir...