Deux débuts d’incendie maitrisés à Trois-Pistoles

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles ont été très occupés en fin de journée ce jeudi 6 juin, alors qu’ils ont eu à intervenir sur deux débuts d’incendie déclarés à quelques minutes d’intervalle.

Les sapeurs ont d’abord eu à se déplacer sur la rue Notre-Dame Ouest, lorsqu’un vieux bâtiment situé à plus de 400 pieds du chemin était la proie des flammes. La deuxième intervention a eu lieu non loin, simultanément même, à l’intersection des rues Notre-Dame Ouest et Chanoine-Côté, alors que le feu attaquait un petit boisé.

«Les incendies ont rapidement été maitrisés dans les deux cas», a confirmé le directeur incendie Pascal Rousseau vers 18 h. «Nous avons pu compter sur l’aide des casernes de Saint-Jean-de-Dieu et de Saint-Éloi.»

Le chef pompier n’a pas voulu s’avancer à savoir si les deux événements étaient liés. Au moment d'écrire ces lignes, les pompiers étaient toujours en recherche et cause. «Nous travaillons en collaboration avec la Sûreté du Québec», a-t-il simplement partagé.

Davantage de détails suivront...