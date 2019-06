Début d’incendie d’origine suspecte à Trois-Pistoles

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles ont été très occupés vers 15 h 45 ce jeudi 6 juin, alors qu’ils ont eu à intervenir sur deux débuts d’incendie déclarés à quelques minutes d’intervalle.

Les sapeurs ont d’abord eu à se déplacer sur la rue Notre-Dame Ouest, lorsqu’un vieux bâtiment situé à plus de 400 pieds du chemin était la proie des flammes.

L’origine de ce début d’incendie est d’ailleurs considérée suspecte par la Sûreté du Québec. Les lieux seront protégés dans la nuit de jeudi à vendredi et un technicien spécialisé en scène d’incendie sera appelé à se rendre sur place demain.

«Un homme a également été interrogé par les policiers», a confirmé la porte-parole de la SQ, Christine Coulombe, en soirée.

FEU DE BROUSSAILLE

Notons que la deuxième intervention a eu lieu non loin, simultanément même, à l’intersection des rues Notre-Dame Ouest et Chanoine-Côté, alors que le feu attaquait de la broussaille.

«Les incendies ont rapidement été maitrisés dans les deux cas», a souligné le directeur incendie Pascal Rousseau, alors que les pompiers effectuaient la recherche et cause. «Nous avons pu compter sur l’aide des casernes de Saint-Jean-de-Dieu et de Saint-Éloi.»

Au moment d’écrire ces lignes, les autorités ne pouvaient pas assurer que les deux incendies étaient liés.

Davantage de détails suivront…