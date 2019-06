Pornographie juvénile : Témiscouata-sur-le-Lac ciblée par la SQ

Une enquête en matière d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet a mené des agents de la Sûreté du Québec et d'autres corps policiers à procéder à des arrestations et des perquisitions dans plusieurs régions du Québec, dont Témiscouata-sur-le-Lac, ce jeudi 6 juin.

Selon les informations de La Presse canadienne, le bilan provisoire de l’opération sera divulgué ultérieurement, mais on sait déjà qu’elle a ciblé des suspects et des propriétés à Sorel-Tracy, Laval, Eastman, Gatineau, Papineauville, Roberval, Témiscouata-sur-le-Lac et Portneuf.

Les enquêtes auraient débuté à la suite de signalements du public au Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants. Pour le moment, le nombre d’arrestations ou la nature des accusations qui pourraient être portées n’ont pas été révélés.

Le déploiement des agents de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de nombreux autres corps policiers municipaux a débuté en avant-midi.

Davantage de détails suivront...