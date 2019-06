À plus de 205 km/h à Notre-Dame-Du-Portage

Vers 6 h le jeudi 6 juin, des patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont intercepté un véhicule fonçant à plus de 205 km/h sur l'autoroute 20 à Notre-Dame-du-Portage. Le conducteur, un homme de New York, s’est vu remettre un constat d’infraction au montant total de 1 934$ et 24 points d’inaptitude ont été portés à son dossier.

Ce dernier n'était pas au bout de ses peines, puisque son permis de conduire a été suspendu automatiquement pour une période de 7 jours.

Il est à noter qu’en tant que résident de l’État de New York, son permis de conduire américain sera affecté par cette infraction en vertu du Règlement sur une entente de réciprocité entre le Québec et l’État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière.