La Sûreté du Québec a présenté son bilan du long congé de la journée nationale des Patriotes pour la région du Bas St-Laurent – Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine. Un tableau de ce long weekend où l'on note aucune augmentation comparativement à 2018.

Toutefois, pas moins de 475 constats d'arrestation ont été émis par les patrouilleurs lors de ces trois jours. De plus, on dénombre une dizaine d'accident avec blessés et six arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies.



Nombre de collision sur le réseau routier



Collisions mortelles : 0 ( 0 en 2018)

Collision avec blessés : 10 ( 15 en 2018)



Constats d’infraction



Constats de vitesse : 475

Constats pour non port de la ceinture :5

Constats pour cellulaire au volant : 7

Autres constats : 163

TOTAL : 650 ( 726 en 2018)



Alcool au volant



Nombre de barrage ou contrôles routiers : 43

Test de dépistage alcool avec appareil de détection approuvé ( ADA) : 20

Épreuve de coordination de mouvement pour la détection de drogue au volant (ECM) : 4

Nombres de conducteurs arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies : 6 (6 en 2018)