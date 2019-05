Incendie à proximité du PABA

Les pompiers du Service incendie de Trois-Pistoles, assistés de leur confrère de Saint-Éloi, sont intervenus peu après 16 h pour un incendie d'une remise située à l'arrière du bâtiment principal du Parc de l'aventure basque en Amérique (PABA) à Trois-Pistoles.

Heureusement, l'incendie qui s'était propagé aux herbes sèches a été rapidement maitrisé. Le petit bâtiment est situé à proximité d'un boisé. Les pompiers ont notamment utilisé de la mousse et de l'eau pour éteindre le brasier.

La Sûreté du Québec a été demandée afin d'enquêter sur les causes et circonstances de cet incendie, qui est considéré comme suspect. Une quinzaine de pompiers ont été présents. Personne n'a été blessé et le bâtiment principal n'a pas été touché.