Arrêté en train de voler à Témiscouata-sur-le-Lac, il est condamné à quatre mois de prison

Surpris par les policiers en flagrant délit de vol dans une résidence de la rue Plourde à Témiscouata-sur-le-Lac le 9 avril dernier, Michaël Bérubé, a plaidé coupable à des accusations d’introduction par effraction dans des résidences privées, de possession de métamphétamine et de possession d’objets issus d’un vol.

L’accusé âgé de 26 ans et résident cette même municipalité, a été condamné à purger une sentence de quatre mois de prison, assortie d’une probation de deux ans le 6 mai au palais de justice de Rivière-du-Loup.

Au moment de son arrestation dans la nuit du 9 avril, à la suite d’une courte poursuite à pied, les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi 2 005$ dans ses poches. Des coffres à bijoux, un bracelet en or, des lunettes solaires, un briquet en argent et un cigare, notamment, ont aussi été retrouvés sur lui, issus de la perpétration des vols lors de ses introductions par effraction.

Les policiers ont également saisi un couteau décoratif avec une lame de 8 pouces, de même qu’un miroir de poche de style antique dissimulés dans ses bottes. Michaël Bérubé était aussi en possession de 19 comprimés de métamphétamine et d’une petite quantité de cannabis.

Des chefs d’accusation d’entrave à des agents de la paix et de bris de probation se trouvaient également dans les dossiers auxquels Bérubé a plaidé coupable. Il avait déjà participé à trois thérapies pour la consommation de drogues dans le passé, et consommait tout de même sur une base quotidienne un cocktail de morphine, de métamphétamine, de cannabis et d’alcool avant son arrestation.

Il était connu du milieu policier et comptait des antécédents de méfait, bris d’engagement, voies de fait et d’introduction par effraction entre 2015 et 2018.