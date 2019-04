Le fraudeur du Syndicat des travailleurs de Viandes duBreton déclaré coupable

Le Louperivois Mathieu Landry a été déclaré coupable d’avoir fraudé le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’entreprise Viandes du Breton dans le cadre de ses fonctions de trésorier entre décembre 2013 et mai 2017. Il reconnait avoir obtenu 150 000$ en utilisant divers procédés frauduleux.

Le juge Martin Gagnon l’a prononcé coupable le 12 avril au palais de justice de Rivière-du-Loup. Il a avoué avoir ajouté divers chiffres aux chèques pour les rendre plus importants et ensuite les déposer dans son compte personnel ou dans son compte conjoint, d’avoir inscrit son nom en tant que bénéficiaire sur des chèques qui ne lui étaient pas destinés et d’avoir fait de fausses réclamations à la suite d’expertises médicales ou d’arbitrage.

Mathieu Landry, représenté par Me Sylvie D'Amours, a témoigné devant la cour et a affirmé avoir abusé de la confiance de ses collègues. Le juge Martin Gagnon a également constaté que l’accusé avait profité d’un certain laxisme afin de commettre ses crimes et de subtiliser plusieurs montants pendant un peu moins de quatre ans.

Un rapport présentenciel sera rédigé dans ce dossier. Mathieu Landry reviendra en cour le 30 aout pour la suite des procédures judiciaires.