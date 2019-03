Accident mortel à La Pocatière : dix chefs d'accusation déposés contre le conducteur

Le conducteur de 22 ans impliqué dans un accident mortel survenu le 24 octobre dernier sur l'autoroute 20 à La Pocatière, Sébastien Miville de Saint-Pamphile, fait désormais face à 10 chefs d'accusation en lien avec la conduite avec les capacités de conduire affaiblies par la drogue causant la mort ou des lésions. Il a été remis en liberté sous engagement.

L'accusé a comparu devant la juge Janick Poirier le 13 mars au palais de justice de Rivière-du-Loup. Il devra respecter plusieurs conditions dans le cadre de sa remise en liberté. Il lui est interdit de consommer des boissons alcooliques ou tout type de drogue. Son permis de conduire lui a aussi été retiré. Sébastien Miville a été remis en liberté pour toute la durée des procédures judiciaires, moyennant un engagement de 5 000$. La juge Poirier a souligné que s'il ne respecte pas ces conditions, de nouvelles accusations pourraient être déposées contre lui.

Le dossier de Sébastien Miville reviendra devant la cour le 13 mai prochain. «C'est une enquête de longue haleine, ça a nécessité des expertises. Alors, c'est ce qui explique le délai (...) On parle d'un jeune qui n'a pas d'antécédents judiciaires. Nous avons mis des conditions qui limitent ses transports et qui font en sorte que la sécurité va toujours être surveillée, c'est ce qui était visé», a commenté la procureure de la Couronne, Me Lili Anne Laforest.

Le conducteur d’un véhicule en avait perdu la maitrise sur l’autoroute 20 pour ensuite traverser le terreplein central et entrer en collision avec un VUS circulant en sens inverse. Malheureusement, deux personnes ont perdu la vie lors de cet accident. L’impact a été particulièrement violent.

Selon la Sûreté du Québec, la voiture avait été projetée dans les airs après avoir traversé le terreplein central. L’impact s’est produit sur le toit du VUS. La voiture conduite par Sébastien Miville a par la suite effectué des tonneaux. Une jeune femme de 17 ans a perdu la vie dans cet accident, ainsi que le conducteur du VUS, Alain Dion de Matane, âgé de 63 ans. Quatre personnes ont été blessées en raison de cette collision, dont Sébastien Miville, et elles ont été transportées vers le centre hospitalier de Lévis.