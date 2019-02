Accidents et sorties de route à Cacouna et Saint-Arsène

Les services d’urgence de la région ont été occupés ce matin, en raison des pertes de contrôle et des accidents en lien avec les mauvaises conditions climatiques. Un autobus scolaire a effectué une sortie de route vers 7h45 ce matin sur le chemin de la Seigneurie à Saint-Arsène. Une autre collision est survenue vers 8h sur la route 291 dans le secteur de Cacouna.

La Sûreté du Québec confirme que trois élèves se trouvaient à bord du véhicule de transport scolaire au moment de l’accident. «Le conducteur de l'autobus a percuté une lame de neige, ce qui a déporté le véhicule à l'extérieur de la chaussée et il s'est enlisé dans la neige.Trois enfants en bas âge ont été transportés vers l’hôpital par mesure préventive par les ambulanciers, conformément au protocole en place», explique le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec. Il n'y aurait pas de blessé. L'autobus a été remorqué puisqu'il était enlisé dans la neige.

Les services d’urgence se trouvent présentement sur la route 291, et la circulation est bloquée entre la rue de l'Église à Cacouna et le boulevard Industriel à Rivière-du-Loup pendant leur intervention. Un premier véhicule en direction de Rivière-du-Loup a effectué une sortie de route. L'autre conducteur ne l'aurait jamais vu et l'aurait percuté. Une personne prenait place dans chacun des véhicules. Au moins une victime de cet accident a été transportée par ambulance vers l'hôpital.

Une troisième collision impliquant deux véhicules s'est produite sur le 1er rang à Saint-Antonin vers 8h20. Une personne a été transportée vers l'hôpital par mesure préventive. Le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec précise que la chaussée est glacée et difficilement praticable en raison des mauvaises conditions climatiques.

Par ailleurs, de nombreux véhicules sont enlisés un peu partout sur le réseau routier en raison des importantes chutes de neige et de la visibilité réduite à nulle. L'autoroute 20 est fermée dans les deux directions entre Rivière-du-Loup et Notre-Dame-des-Neiges.

Plus de détails suivront.

