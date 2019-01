Les fuyards arrêtés au Témiscouata formellement accusés au Nouveau-Brunswick

Les deux fuyards arrêtés dans la nuit du 30 au 31 décembre sur l'autoroute 85, au Témiscouata, ont été formellement accusés au Nouveau-Brunswick. Dans ce dossier, les agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avaient saisi environ neuf kilos de haschisch, trois armes à feu et de l'argent comptant.

Alain Michelin, 55 ans, et Chantal Landerman, 51 ans, les deux de Montréal, ont donc comparu en cour provinciale à Woodstock, le 11 janvier 2019.

Ils devront tous les deux faire face à de nombreux chef d'accusation de distribution illicite, de distribution illicite de cannabis, de possession de cannabis dans le but de le distribuer, de possession de cannabis dans le but de le vendre, de trafic de biens criminellement obtenus, de possession d'une arme à feu et de possession d'une arme à feu prohibée chargée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, chargée.

De plus, on a porté contre Alain Michelin un chef d'accusation de fuite de la police, deux chefs d'accusation de défaut de se conformer à une ordonnance d'interdiction relative aux armes à feu et un chef d'accusation de manquement aux conditions de sa probation, alors qu'on a porté à Chantal Landerman un chef d'accusation de possession de méthamphétamine et un chef d'accusation de défaut de se conformer à une ordonnance d'interdiction relative aux armes à feu.

Le 30 décembre 2018, un véhicule circulant sur la route 95, qui va de Woodstock, au Nouveau-Brunswick, vers les États-Unis, a rebroussé chemin sans entrer aux États-Unis. Le véhicule est rentré au Canada au poste frontalier de Woodstock. Lors de l'interrogation préliminaire des occupants et de la fouille préliminaire du véhicule, les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont trouvé un paquet qu'ils soupçonnaient être de la drogue. Pendant qu'un des agents examinait le paquet, dans le bureau de l'ASFC, le véhicule a fui les lieux. La drogue a été saisie et remise à la GRC.

La Sûreté du Québec a intercepté le véhicule plus tard, au Témiscouata. Un autre paquet, que l'on croyait aussi être de la drogue, a été saisi. Les deux occupants du véhicule ont été transportés au Nouveau-Brunswick. La force policière d'Edmundston a également fourni de l'aide.

L'homme et la femme sont détenus depuis leur arrestation, le 31 décembre, au petit matin. Ils demeureront en détention jusqu'à leur prochaine comparution en cour, le 13 mars 2019.