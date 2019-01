Fermeture d'une partie de l'autoroute 20 et de la route 132

Les conditions météorologiques déjà difficiles s'étant détériorées au cours des dernières heures, le ministère des Transports, en collaboration avec la Sûreté du Québec, a pris la décision de fermer une partie de l'autoroute 20 et de la route 132 dans l'est de la région.

Concrètement, l'autoroute 20 est fermée à partir de Rivière-du-Loup (kilomètre 503) et Notre-Dame-des-Neiges, direction est. Même chose pour la route 132 entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic, direction ouest et est.

Dans les deux cas, la fermeture est en vigueur pour une durée indéterminée.

CONDITIONS ROUTIÈRES

Les automobilistes qui doivent prendre la route en fin de soirée sont invités à le faire avec la plus grande prudence. L'état du réseau routier n'est vraiment pas intéressant nulle part, la chaussée étant enneigée sur toutes les routes secondaires de la région.

La visibilité reste cependant bonne dans la plupart des cas, exception faite de l'autoroute 20, à partir de Rivière-du-Loup, en direction ouest.

Pour suivre l'état des routes, consultez Québec 511 au http://www.quebec511.info/fr/Carte/Default.aspx.

Davantage de détails suivront...