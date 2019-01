Fermeture d'écoles dans la région

Toutes les écoles de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup sont fermées pour la journée en raison des mauvaises conditions climatiques annoncées. Les écoles secondaires sont aussi fermées. Concernant la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, les cours y ont également été suspendus dans tous les établissements scolaires.

Les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes sont également fermés pour la journée. Les cours sont aussi suspendus au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

Les services de garde demeurent ouverts, à l'exception de ceux de Lac-des-Aigles, Lots-Renversés, Pohénégamook (Marie-Reine-des-Coeurs), Saint-Clément, Sainte-Françoise et Saint-Michel-du-Squatec.

MÉTÉO

Un avertissement de tempête hivernale a été émis par Environnement Canada ce matin pour les régions de Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup et les Basques. Une intense perturbation météorologique devrait affecter l'est du Québec aujourd'hui et jeudi. On prévoit entre 20 et 50 centimètres de neige d'ici jeudi soir. Les quantités de précipitations plus importantes devraient tomber sur la pointe est de la Gaspésie et la Baie-des-Chaleurs. Cette neige sera accompagnée de vents violents qui causeront de la poudrerie, rendant la visibilité nulle. Des fermetures de routes sont envisagées. Il est recommandé de reporter tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.