Début d'incendie au Parc du Mont-Citadelle

Les pompiers de Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Pierre-de-Lamy et Saint-Louis-du-Ha! Ha! ont été appelés à se rendre au Parc du Mont-Citadelle, ce lundi 31 décembre peu avant 11 h, pour combattre un début d'incendie.

Finalement, il y a eu plus de peur que de mal, puisque des employés ont rapidement contenu le feu, qui aurait éclaté dans la buanderie du bâtiment principal, grâce à un extincteur. À leur arrivée, les sapeurs ont complété l'extinction et ils se sont assurés qu'il n'y ait plus aucun danger.

Au moment de l'incident, l'équipe du Parc du Mont-Citadelle se préparait pour la soirée du réveillon qui aura lieu dans quelques heures. Rien n'est d'ailleurs compromis pour celle-ci qui aura lieu comme prévu.

L'incendie a causé de la fumée, mais les dommages ne seraient heureusement pas très importants. La cause n'a pas été confirmée.