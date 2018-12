Deux interventions des pompiers à Rivière-du-Loup

La journée carrière de quatre jeunes pompiers en herbe a débuté de belle façon, ce jeudi 6 décembre, alors que le Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) a été appelé à réaliser deux interventions coup sur coup en avant-midi.

Le premier appel, vers 10 h 30, concernait un incendie de structure dans un bâtiment à logements multiples situé sur la rue Prévost. À leur arrivée, les pompiers ont cependant réalisé que ce n’était pas la bâtisse qui était la proie des flammes, mais bien une toile qui recouvrait une nouvelle structure de béton, à l’extérieur.

«Des entrepreneurs ont fait une structure de béton [des marches] et pour l’aider à sécher, ils ont utilisé une petite chaufferette au propane et probablement que les toiles sont tombées, alors le feu a pris. Notre intervention rapide a permis d’éviter une propagation à la résidence», a expliqué le directeur du Service incendie, Éric Bérubé.

Notons que les résidents du bâtiment étaient toujours à l’intérieur, au moment où les sapeurs ont entamé l’intervention, puisqu’ils n’étaient pas au fait de la situation. Le système d’alarme a rapidement été déclenché afin de les faire évacuer.

Les sapeurs ont ensuite procédé à certaines vérifications à l’intérieur d’un logement, puisque de la fumée s’y était introduite. Personne n’a été incommodé.

ODEUR DE FUMÉE

Alors que les équipes pliaient bagage, elles ont ensuite été appelées à se rendre chez Soucy Industriel, sur la rue Témiscouata, pour une odeur de brulé. Quelques recherches auront finalement confirmé que l’odeur provenait d’une installation électrique.

«Ce qui nous a été expliqué, c’est que du déglaçant a été mis sur la toiture récemment et il s’est probablement infiltré à l’intérieur. Il se serait ensuite retrouvé dans les ballasts des fluorescents au plafond. Il y a eu court-circuit», a commenté le chef pompier.

Le capitaine et préventionniste au SSIRDL, Éric Deschênes, s’est ensuite rendu sur les lieux afin d’accompagner l’entreprise et s’assurer qu’une telle situation ne se reproduise plus.