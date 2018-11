Incendie à Saint-Modeste

Vers 23h30 le 24 novembre, les pompiers de Saint-Modeste ont été appelés pour intervenir sur les lieux d'un incendie qui s'est déclaré au beau milieu d'un champ, accessible par le Petit 1er rang. Les flammes, qui atteignaient plusieurs mètres de hauteur, étaient visibles à partir de la route.

Une importante colonne de fumée et une lueur orange pouvaient être observées à partir de la rue Principale, témoins de l'importance du brasier. L'intervention des pompiers a permis de déterminer qu'il s'agissait d'un feu de branches, d'une dimension d'environ 18 mètres par 9 mètres (60 pi x 30 pi). Les sapeurs de Saint-Modeste ont reçu l'assistance d'une équipe de Rivière-du-Loup, et d'une autre de Saint-Antonin. L'incendie était alimenté par une importante quantité de bois et de broussailles.

D'après le capitaine de Rivière-du-Loup, Sébastien Samson-Thibault, l'accès à l'eau a représenté un défi dans ce secteur, puisqu'il est situé hors du réseau d'aqueduc. Les pompiers ont eu recours à une piscine aménagée sur place et à de l'eau transportée par les camions-citernes lors de cette intervention. Ils ont aussi utilisé des véhicules tout-terrain pour transporter leur matériel plus près du brasier. Les flammes se sont propagées aux broussailles. Une quinzaine de pompiers ont participé aux opérations, qui ont duré pendant quelques heures.