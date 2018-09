1500 clients privés d’électricité au Témiscouata

Les secteurs de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Elzéar-de-Témiscouata ont été durement touchés par des pannes d’électricité, vendredi sur l’heure du souper. Vers 21 h 30, plus de 1500 abonnés étaient toujours privés de courant.

Au moment d’écrire ces lignes, ces trois municipalités étaient totalement plongées dans le noir, les 1400 clients de ce secteur étant victimes d’un bris survenu à Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Notons que des interruptions sont également survenues à Témiscouata-sur-le-Lac et Rivière-Bleue, où 91 et 35 clients n’ont plus d’électricité. Près de 40 abonnés ont reçu le même sort à Saint-Mathieu-de-Rioux.

Selon le site Info-Pannes, plusieurs équipes d'Hydro-Québec ont été déplacées afin de rétablir la situation le plus rapidement possible.

Vers 21 h 30, plus de 9000 clients étaient privés d’électricité au Bas-Saint-Laurent.

ALERTES

Par ailleurs, Environnement Canada a lancé une avertissement de vent en vigueur pour les secteurs de Kamouraska, Pohénégamook, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. Des rafales d'environ 90 kilomètres à l'heure souffleront ce soir, cette nuit et demain matin.

Prévoyez ranger ou attacher les objets que le vent pourrait endommager ou transformer en projectile. Le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages.

Un avertissement de vent est émis lorsqu'il y a un risque important que des vents destructeurs soufflent.

Veuillez continuer à surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada. Pour signaler du temps violent, envoyez un courriel à [email protected] ou publiez un gazouillis sur Twitter en utilisant le mot-clic #meteoqc.