Il trouve un bébé lynx abandonné à Saint-Athanase

Mathieu Patry de Saint-Athanase a eu toute une surprise lorsqu’il a découvert ce qu’il croyait être un chat dans un chemin forestier. En observant le petit félin de plus près, il a constaté qu’il s’agissait en fait d’un bébé lynx, en raison de la grosseur de ses pattes et de la forme de ses oreilles.

«Jeudi matin, je m’en allais travailler sur ma terre à bois en quatre roues et je l’ai vu dans le chemin. Je l’ai laissé partir et j’ai fait ma journée dans le bois pour voir s’il avait encore sa mère. Quand je suis retourné le lendemain au même endroit, je l’entendais pleurer. J’ai attendu encore deux heures et je suis allé le chercher, il était caché dans des branches», raconte M. Patry.

Ce dernier a rapidement contacté le Zoo Falardeau à Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay, pour savoir s’il pouvait le prendre en charge. Pendant une journée, Mathieu Patry et sa conjointe Amélie Bélanger l'ont nourri de steak haché et d’eau, sur les conseils des responsables du zoo. Le samedi 8 septembre, ils ont fait la route jusqu’au zoo pour aller y porter le bébé lynx. «Ils m’ont dit qu’il est vraiment plus petit qu’à l’habitude pour son âge. Au début, je me disais que c’était bizarre de trouver un petit chat dans le bois comme ça. C’est vraiment rare de tomber là-dessus, je me compte très chanceux», a-t-il conclu.

Il n’est pas inhabituel de croiser des lynx et d’autres animaux sauvages à Saint-Athanase, qui est un milieu boisé reconnu pour son potentiel acéricole, situé tout près de Pohénégamook.