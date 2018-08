Accident à Rivière-du-Loup

Un spectaculaire accident impliquant un VUS et une voiture est survenu sur le boulevard de l'Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup à l'intersection avec la rue des Cèdres vers 18 h 50, le mercredi 15 aout. Un feu de circulation a été fauché et projeté à quelques mètres de son socle.

Trois des occupants ont été pris en charge par les services d'urgence. Selon les informations préliminaires, ils ne seraient pas grièvement blessés. Trois équipes de paramédics de la CPGP, de même que les premiers répondants du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup et des policiers de la Sûreté du Québec ont été présents sur place.

Le boulevard de l'Hôtel-de-Ville a été fermé en direction est.

DEUXIÈME COLLISION

Une autre collision est survenue quelques minutes plus tard sur le boulevard Armand-Thériault, près du commerce Maxi. On ne dénombre heureusement aucun blessé dans cette collision entre une mini-fourgonnette et une camionnette, qui n'a fait que des dommages matériels.

Photo : François Drouin