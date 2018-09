Happés par une voiture: deux piétons dans un état critique à Packington

Retrouvé une vingtaine de kilomètres plus loin de la collision, un homme a été arrêté à Saint-Marc-du-Lac-Long suite à une vaste opération policière qui a été déclenchée vers 10 h 15 ce 29 juillet. Celle-ci visait à retrouver l'automobiliste qui a pris la fuite après avoir heurté deux piétons sur le 6e rang à Packington. Ces derniers, un homme et une femme, seraient grièvement blessés et l'on craindrait pour leur vie.

Des agents de la Sûreté du Québec ont tenté de retrouver la trace de l’individu fautif au Témiscouata. Ils l'ont finalement intercepté du côté de Saint-Marc-du-Lac-Long, et ont pu procéder à son arrestation au courant de l'après-midi. L'homme de 35 ans sera interrogé au cours des prochaines heures pour connaître les causes de l'incident.

D'après les informations recueillies par Info Dimanche, les deux personnes gravement blessées habitaient dans la région et auraient un certain âge.

Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Bibeau, un enquêteur ainsi qu’un reconstitutionniste spécialisés en scène de collision ont aussi été dépêchés sur les lieux afin de mieux déterminer les circonstances entourant l’accident.

Le service incendie de la municipalité était aussi sur place pour prêter main forte aux agents de la paix.