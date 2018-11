Le PQ en déroute, Vincent Couture veut continuer à se battre

Le candidat du Parti québécois dans la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Vincent Couture veut continuer à militer pour relever son parti à la suite des résultats du scrutin du 1er octobre. Non seulement le PQ a reculé dans la faveur populaire avec seulement 9 députés, mais il est maintenant devancé par Québec solidaire avec 10 représentants à l’Assemblée nationale.

Présent à la microbrasserie Aux Fous Brassant de Rivière-du-Loup pour la soirée électorale, M. Couture s’est montré résigné en constatant les chiffres, qui laissaient le PQ très loin derrière la Coalition Avenir Québec, qui formera le gouvernement avec une majorité de députés à l’Assemblée nationale dont Denis Tardif dans la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata.

«Les gens voulaient du changement, mais on avait le cadre financier le plus réaliste. Je ne regrette pas de m’avoir lancé dans cette bataille et j’ai été présent partout. Je dis un grand merci aux gens qui ont voté pour moi et un merci particulier aux bénévoles du parti», a mentionné M. Couture pour qui c’était la cinquième campagne électorale dont la première en tant que candidat. «C’est celle que j’ai appréciée le plus. Nous avons une équipe jeune, c’est moi le plus vieux à 45 ans, il y a de la relève», a-t-il ajouté.

Parlant d’avenir, Vincent Couture est confiant que le Parti Québécois pourra se relever. Les résultats du scrutin du 1er octobre ont confirmé cette glissade du Parti Québécois qui a récolté seulement 9 députés. Avant le déclenchement de l’élection, le PQ comptait 30 députés à l’Assemblée nationale. Et lorsqu’il formait un gouvernement minoritaire à sa dissolution le 5 mars 2014, on notait 54 députés péquistes.

«Je n’ai pas l’intention d’arrêter, il va y avoir des jours meilleurs. Je m’engage à talonner le député sur chaque dossier du comté», a soutenu Vincent Couture. Cette défaite, il l’explique principalement par la volonté de changement des électeurs. Et l’importante baisse de popularité du PQ, il voit là le résultat d’une dispersion des indépendantistes, ce qui a résulté le 1er octobre par une progression du nombre de députés pour Québec solidaire. «On va devoir se parler», a-t-il conclu.