Élections provinciales : les Québécois appelés aux urnes

C’est aujourd’hui jour de scrutin pour des millions de Québécois dans la province. Jusqu’à maintenant, le taux de vote par anticipation s’élève à 19,46% pour la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata, sur un total de 50 237 électeurs inscrits.

Une chaude lutte se dessine à l’horizon, alors que le député Jean D’Amour doit défendre le bilan du dernier gouvernement et que la Coalition avenir Québec, représentée dans la région par Denis Tardif, prend du gallon dans plusieurs circonscriptions de la province. Jean D’Amour du PLQa misé sur la continuité et le développement économique tout au long de sa campagne.

De son côté, Denis Tardif de la CAQ s’est proclamé comme étant le porte-parole des électeurs qui ont besoin de changement au gouvernement. Le candidat du Parti québécois Vincent Couture a opté pour une approche axée sur les familles en visitant de nombreux organismes communautaires pour prendre le pouls de la réalité sur le terrain. La campagne de la candidate de Québec solidaire Goulimine Sylvie Cadôret a été basée sur l’environnement dans la circonscription. Martin Perron représente le Parti conservateur du Québec dans Rivière-du-Loup - Témiscouata.

Lors du jour des élections, le 1er octobre, il est possible de voter de 9 h 30 à 20 h. Pour savoir où voter, il est possible de consulter le www.electionsquebec.qc.ca dans la section «Voter». La carte de rappel reçue par la poste permet aussi aux électeurs de s’orienter vers le bon bureau de vote.

Pour voter, vous devez avoir l’une de ces pièces d’identité en main :

Permis de conduire du Québec

Carte d'assurance maladie du Québec

Passeport canadien

Certificat de statut d'Indien

Carte d'identité des Forces canadiennes

Il est également nécessaire d’avoir votre nom inscrit sur la liste électorale à l’adresse de votre domicile, d’être âgé de 18 ans ou plus le 1er octobre, d’avoir la citoyenneté canadienne, d’avoir votre domicile au Québec depuis le 1er avril 2018 et de ne pas être sous curatelle ou avoir perdu vos droits électoraux.

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, lors des élections générales provinciales de 2014, le taux de participation des 35 ans et plus était de 74 %, alors que celui des jeunes de 18 à 34 ans était de 55 %. Ces estimations sont tirées d’une étude de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires et tiennent compte des régions électorales.

Tous les détails des engagements des candidats de la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata annoncés lors de cette campagne électorale sont disponibles dans notre section «Élections | Québec 2018».