Réaction des candidats à la réflexion collective sur le revenu de base

L’Alliance revenu de base des régions Est (ARBRE) a élaboré une proposition préliminaire d’expérimentation d’une assurance-revenu de base universelle et inconditionnelle dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

Cette proposition a été présentée au public, le 17 septembre à Rimouski, dans le but d’inviter la population de ces régions à participer à une large réflexion collective. L’ARBRE prévoit entreprendre diverses activités de consultation, de débats publics et de rencontres de travail avec des gens des deux régions. La planification de ces activités et la mise en place d’un site Internet se feront cet automne.

Comme premier exercice de consultation, l’Alliance a fait parvenir, les 6 et 7 septembre, sa proposition aux 39 personnes candidates des circonscriptions du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

Voici les réponses obtenues pour la circonscription Rivière-du-Loup Témiscouata :