Jean D’Amour en tournée de jour et de nuit pour le dernier droit de la campagne électorale

À moins de 10 jours à faire dans la présente campagne électorale, le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean D'Amour, redoublera d'efforts jusqu'au 1er octobre afin d'aller à la rencontre des citoyens de la circonscription.

En plus de faire des quarts de travail de nuit auprès de diverses entreprises, le candidat poursuivra sa tournée d'organismes et de citoyens afin de connaitre les enjeux qui les touchent et d’échanger de leur vision respective relativement au développement de nos communautés.

«C'est réellement un bonheur pour moi d'aller à votre rencontre tous les jours et d'écouter vos préoccupations et vos objectifs pour la circonscription. Je souhaite continuer de faire de notre comté un milieu de vie des plus agréables où les familles, les jeunes et les ainés ont accès aux meilleurs services tout en contribuant activement au dynamisme de notre milieu. Ce n'est pas rien ce que nous avons bâti, et ensemble on ira encore plus loin», commente le candidat libéral Jean D’Amour.

La formule «citoyen d'un jour» se poursuivra également lors des dernières journées de la campagne. Populaire auprès de la population, cette façon de faire permet à une citoyenne ou à un citoyen de passer la journée avec le candidat dans ses différentes activités. En plus de démystifier le métier de politicien, cette formule permet de passer du temps de qualité et d'échanger plus en profondeur avec le candidat.