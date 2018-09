Vincent Couture mobilise ses troupes à l’ouverture de son quartier général

Le candidat pour le Parti québécois dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, Vincent Couture, a procédé le 29 aout à l’inauguration de son local électoral situé au 450, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup.

En tout, une soixantaine de sympathisants étaient présents pour venir à la rencontre du candidat péquiste. Ce dernier se dit très optimiste dans cette amorce de campagne, car il a pu observer plusieurs nouveaux bénévoles qui se sont joints à son équipe.

Le candidat a profité de sa tribune pour présenter les trois grands piliers de sa campagne, soit la santé, la jeunesse et la rétention des 18 à 35 ans en région. En adéquation avec ces priorités, Vincent Couture a dévoilé ses premiers engagements de la campagne électorale.

Le travailleur social de formation souhaite entre autres, favoriser le maintien des services de santé de proximité à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac et au CLSC de Pohénégamook.

Il s’engage également à utiliser les fonds régionaux pour développer davantage l’offre de service des organismes communautaires œuvrant directement auprès de la population.

Finalement, Vincent Couture promet d’encourager les entrepreneurs par l’entremise d’une prime de démarrage pour les petites et moyennes entreprises. «Nous croyons que ces engagements régionaux sont en corrélation directe avec les besoins et les attentes de la population de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques. C’est pourquoi nous dévoilerons des nouvelles propositions en lien avec nos trois thématiques de campagne à chaque semaine d’ici le 1er octobre», a déclaré M. Couture.

Il a procédé au dépôt de son bulletin de mise en candidature le 28 aout à 11h15. Le porte-étendard du Parti Québécois est particulièrement fier d’avoir officialisé sa candidature par l’entremise de 170 signatures qu’il a lui-même obtenues en allant à la rencontre des citoyens de la circonscription. Le prétendant au siège de député, donne le mérite à son équipe de bénévoles qui le supporte sur le terrain et compte bien continuer une campagne à proximité des citoyens.