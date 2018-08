Denis Tardif reçoit son chef François Legault

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, était à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup le 30 aout pour appuyer les candidats du Bas-Saint-Laurent dont Denis Tardif dans Rivière-du-Loup – Témiscouata. En conférence de presse devant les médias nationaux, M. Legault a annoncé un autre engagement de la CAQ, soit le remboursement d’une partie des couts d’achat de lunettes ou de lentilles cornéennes pour les jeunes de moins de 18 ans.

La somme accordée pour une période de deux ans est de 250 $. La RAMQ couvre actuellement un examen de la vue annuellement pour les jeunes de moins de 18 ans. La CAQ va donc un peu plus loin pour aider les parents, une mesure estimée à 36 millions de dollars. «On ne pourra pas dire que la CAQ n’a pas de vision», a lancé avec humour son chef.

Dans la partie nationale de la conférence de presse, les journalistes sont revenus abondamment à la charge concernant le prêt personnel d’Éric Caire. «Pour moi c’est un dossier réglé, un prêt d’un ami à un ami qui a été remboursé», a répondu François Legault. Il a également été question des options de 78 M$ que les dirigeants de Bombardier vont encaisser cette année en plus de leurs salaires, une situation inconcevable selon M. Legault considérant l’importante participation du gouvernement dans le financement de l’entreprise.

LA RÉGION

M. Legault avait invité pour l’occasion les trois candidats de la CAQ dans la région du Bas-Saint-Laurent de même que deux autres candidats liés à la mesure annoncée touchant la réussite scolaire. À propos de Denis Tardif, il a mentionné qu’il était un excellent candidat et qu’il connaissait bien le secteur de l’éducation. «Je suis convaincu que les gens du Bas-Saint-Laurent vont voter pour la CAQ», a indiqué François Legault.

Au sujet des parcs éoliens, le chef de la CAQ dénonce toujours les projets accordés par le gouvernement libéral. «2.5 milliards de dollars pour acheter de l’éolien que l’on n’avait pas besoin», a-t-il mentionné. Comme solution, M. Legault suggère qu’il faut augmenter les exportations pour rendre l’éolien intéressant. Pour sa part, Denis Tardif ne remet pas en question les projets déjà faits dans les trois MRC du comté et regarde vers l’avenir. «Ce n’est pas un boulet, j’ai rencontré les préfets et je suis content de ce qui existe. C’est rentable pour la région avec les ristournes», a expliqué le candidat à propos de la prise de position de son chef. «Je me concentre sur ce qui se passe dans le comté pour être prêt à fonctionner le 2 octobre», a-t-il ajouté.

Dans les dossiers à suivre, on note le prolongement de l’autoroute 20 à Trois-Pistoles. «On va la réaliser, c’est la différence entre lui et moi», a mentionné François Legault tandis qu’une journée plus tôt le premier ministre et chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, a indiqué également en sol louperivois que le projet d’autoroute 20 serait inséré dans la programmation du ministère des Transports.

M. Tardif a dit avoir rencontré près de 3 000 personnes de la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata en lien avec sa candidature. La visite du chef de la CAQ l’a rendu très heureux d’autant plus que l’engagement annoncé touche la réussite scolaire. «Nous devons investir dans nos jeunes», a-t-il conclu.