Jean D’Amour présente la direction de son équipe électorale

Le candidat officiel du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Jean D’Amour, a annoncé le 20 aout la composition de son équipe en prévision des élections générales de 2018.

«À l’aube du déclenchement des élections, je suis très fier aujourd’hui de vous présenter mon équipe. En plus de pouvoir compter sur des personnes d’expérience qui m’accompagnent depuis déjà plusieurs années, certaines recrues font leur entrée au sein de mon organisation et j’en suis ravi», a déclaré le candidat libéral, Jean D’Amour.

Parmi les personnes faisant partie de l’équipe, notons la présence de Sophie Sirois, candidate pressentie pour la Coalition Avenir Québec pour la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

«J’ai eu la chance de m’entretenir avec Jean et au fil de notre discussion, j’ai pu constater que nous avions une vision de la région et de son développement très semblable. Nous voulons tous les deux répondre aux besoins des gens d’ici sur les enjeux qui les touchent : l’économie, l’éducation, la santé et la culture. C’est avec grande fierté que je me joins à son équipe et que je l’appuierai dans sa campagne afin de faire prospérer notre magnifique comté», a mentionné Sophie Sirois. Depuis mai 2014, plus de 224 800 emplois ont été créés au Québec, sous le gouvernement libéral.