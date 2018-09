Écoles : Vincent Couture s’indigne devant l’inaction du député Jean D’Amour

À la suite de l’annonce de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup le 6 aout à l’effet que les projets d’agrandissement de l’école de Saint-Modeste et de construction d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup n’ont pas été retenus par le ministère de l’Éducation pour 2018, le candidat du Parti québécois dans Rivière-du-Loup—Témiscouata, Vincent Couture, déplore l’inaction de Jean D’Amour dans ce dossier.

Selon M. Couture, offrir des infrastructures adéquates et adaptées aux besoins des jeunes de la circonscription devrait être une priorité. Le travailleur social de profession dénonce le fait que le député Jean D’Amour a fait beaucoup de saupoudrage dans le dossier mais n’a pas livré de résultats concrets à ses citoyens. «Après 15 ans de négligence libérale, les écoles sont vétustes; la moitié des établissements scolaires du Québec sont en mauvais ou en très mauvais état. Plusieurs écoles comme celle de Rivière-du-Loup ne sont plus en mesure de répondre aux besoins des familles puisqu’elles n’ont plus la capacité d’accueillir l’ensemble des élèves. Le résultat de cette négligence du Parti libéral est que des élèves de la région étudieront au moins un an de plus dans des roulottes. Nos élèves méritent mieux», déplore Vincent Couture.

Le porte-étendard péquiste explique que s’il est élu le 1er octobre, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire avancer les projets de Rivière-du-Loup et de Saint-Modeste. «Le Parti québécois fera de l’éducation une réelle priorité et adoptera une loi bouclier qui protègera notamment les budgets dédiés à l’éducation pour que plus jamais nos enfants ne soient privés de services nécessaire à leur sécurité et à leur développement», ajoute Vincent Couture. Ce dernier a également souligné qu’un gouvernement de la CAQ ne servirait pas mieux les citoyens de la circonscription puisque l’équipe de François Legault promet de piger 1,4 G$ dans le budget de l’éducation.

