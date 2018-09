Denis Tardif candidat pour la CAQ

La Coalition Avenir Québec a finalement arrêté son choix sur Denis Tardif, ancien conseiller municipal et hommes d’affaires de Rivière-du-Loup, qui briguera les suffrages dans la circonscription Rivière-du-Loup – Témiscouata pour les prochaines élections provinciales.

Le chef de la CAQ, François Legault, s’est déplacé à Rivière-du-Loup afin de présenter son candidat, le 16 juillet. Denis Tardif possède une longue feuille de route politique. Il a notamment œuvré en tant que directeur des affaires régionales pour le Québec pour plusieurs ministres fédéraux, dont Christian Paradis de 2007 à 2013. Il avait auparavant été conseiller municipal à la Ville de Rivière-du-Loup de 2005 à 2011 et a été l’attaché politique de la députée de Kamouraska-Témiscouata, France Dionne, de 1988 à 1993, touchant ainsi aux trois paliers gouvernementaux. M. Tardif a également occupé les fonctions de président de la Corporation de loisirs de Rivière-du-Loup (2005 à 2011), président de l’Office de tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup (2004 à 2005) et a enseigné les communications et la philosophie à l’ITA de La Pocatière, au Cégep de Jonquière et au Cégep de Rivière-du-Loup.

«Il a beaucoup d’expériences qui viennent toucher directement nos priorités à la CAQ. On ne pouvait pas rêver d’un meilleur candidat», a souligné le chef de la CAQ, François Legault. Denis Tardif a fait le saut en politique provinciale après une réflexion d’un an et demi. «Je suis un régionaliste convaincu. Je réside à Rivière-du-Loup depuis bientôt 40 ans et je veux être encore dans l’action. Je veux améliorer la qualité de vie des gens d’ici et le discours réaliste de la CAQ me rejoint (…) Depuis 15 ans les Libéraux font reculer le Québec avec leur manque d’éthique, les coupures dans les services et leur arrogance. Les gens veulent du changement», a souligné le candidat de la CAQ dans Rivière-du-Loup – Témiscouata.

VENT DE CHANGEMENT?

Bien que la circonscription soit occupée par le député du Parti libéral Jean D’Amour depuis 2009, François Legault est convaincu que les Québécois désirent du changement. «Il ne faut pas oublier que Mario Dumont de l’Action démocratique du Québec vient d’ici. Nous avons depuis fusionné, mais on se sent toujours chez nous à Rivière-du-Loup», a-t-il rappelé.

Selon le site de prévisions électorales Qc125, la Coalition Avenir Québec possédait une avance de 36,2 % des intentions de vote dans Rivière-du-Loup-Témiscouata avant même de faire connaitre son candidat, comparativement à 33,4 % pour le Parti libéral du Québec.

«On reste prudent et on ne tient rien pour acquis. Les élections sont encore dans deux mois et demi mais nous ne prendrons pas de vacances cet été», plaisante François Legault.

Au passage, ce dernier a interpelé Jean D’Amour concernant la décision du gouvernement libéral d’imposer un nouveau régime de taxes scolaires. «La moyenne au Bas-Saint-Laurent est de 600$, une différence de 400$ avec les Laurentides pour les mêmes services. Comment explique-t-il cela ?»

Le candidat de la CAQ Denis Tardif fera campagne aux côtés de Jean D’Amour du Parti libéral, Vincent Couture du Parti québécois et Goulimine Cadôret de Québec solidaire dans la circonscription Rivière-du-Loup – Témiscouata en vue des élections provinciales du 1er octobre prochain.