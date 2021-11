L’Équipe Malenfant balaye les élections de Saint-Jean-de-Dieu

Le nouveau maire de Saint-Jean-de-Dieu, Jean-Claude Malenfant, et son équipe ont complètement balayé les élections municipales avec un conseil composé à 100% de membres de l’Équipe Malenfant. Le gagnant des élections à la mairie, qui a récolté 74,41% des votes, siégera à la place du maire sortant, Alain Bélanger, qui n’a cumulé que 20% des voix le 7 novembre.

«C’est une grande victoire pour nous, et c’est une grande victoire pour la population de Saint-Jean-de-Dieu», a lancé le maire élu, Jean-Claude Malenfant, le lendemain de son élection. Ces résultats ne l’ont toutefois pas étonné, après avoir eu la chance de discuter avec plusieurs citoyens. «Je crois que la population nous a fait confiance parce que ça fait quelques années que l’administration actuelle a des problèmes. On a fait une bonne campagne. On a tous été élus ou presque avec des grosses majorités.»

Lors de sa campagne électorale, M. Malenfant a pu constater que les citoyens avaient besoin d’un changement au sein de leur conseil municipal. «On a fait une campagne, on a appelé les gens, on est allé sur le terrain les rencontrer aussi. On s’en apercevait qu’il y avait une demande de changement. Je crois que les gens étaient tannés», a lancé le maire-élu.

Jean-Claude Malenfant a d’ailleurs indiqué le manque de transparence du conseil municipal d’Alain Bélanger. En effet, les séances de conseil ont été fermées au public au début de la pandémie et, malgré l’allègement de certaines mesures sanitaires, les portes du bureau municipal n’ont toujours pas été ouvertes depuis. «On aurait peut-être pu y aller une dizaine de personnes en suivant les mesures de distanciation, mais ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas avoir de questions et, de toute façon, quand on allait au conseil et on leur en posait, ils n’y répondaient jamais», a-t-il fait remarquer.

Quoique l’agenda du nouveau conseil municipal de Saint-Jean-de-Dieu soit peu ou pas défini pour le moment, Jean-Claude Malenfant a souligné que sa priorité, c’est d’être un conseil honnête et transparent.

L’Équipe Malenfant est composée de six conseillers et Jean-Claude Malenfant. Aux côtés du maire se trouvent Colombe April, qui a cumulé 54,45% des votes, Stéphane Rioux, élu par acclamation, Jean-Marie Côté, avec 60,65% des voix, Jean-Pierre Bélisle, qui a récolté 67,62% des votes, Annie Lévesque-Lauzier, élue sans opposition, ainsi que Bruno Gamache, élu avec 67,62% des votes. Jean-Claude Malenfant a reçu 635 votes et ses opposants, le maire sortant Alain Bélanger et Marie-Pier Drapeau, ont pour leur part cumulé 170 et 45 votes respectivement.