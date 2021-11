Philippe Guilbert obtient la confiance des citoyens de Trois-Pistoles 

La Ville de Trois-Pistoles compte désormais sur un nouveau maire, Philippe Guilbert. L’homme de 29 ans, qui a assis sa campagne sur la transparence et la communication avec les citoyens, succède ainsi à Jean-Pierre Rioux qui a occupé ce poste au cours des 20 dernières années. Son élection s’aligne aussi avec un vent de renouveau observé en politique municipal sur la scène provinciale.

Philippe Guilbert a su convaincre 754 électeurs, obtenant 55,28 % des voix dans le cadre des élections municipales du 7 novembre. Son opposant, Yves Lauzier, a récolté 610 votes, soit 44,72 % des voix. Le taux de participation s’élève à 52,4 %.

«Nous sommes très contents. La campagne s’est très bien déroulée et nous avons travaillé vraiment fort […] Les gens ont aimé suivre une campagne et on sent qu’ils sont heureux de voir du changement. On va rester à leur écoute ces prochaines années, c’est certain.»

Seul bémol aux célébrations : seulement trois des six membres de l’Équipe Philippe Guilbert qui convoitaient un poste de conseiller ou conseillère ont été élus. Il s’agit de Johanne Beaulieu, Yannick Ouellet et Éric Belzile.

«Il y a une certaine déception, convient l’élu, mais on travaille pour les citoyens et la priorité est maintenant d’essayer de souder l’équipe. Comme on l’a prôné pendant la campagne, la rigueur et le travail d’équipe seront mis de l’avant.»

La vision de Philippe Guilbert pour l’administration pistoloise s’articule autour de la participation citoyenne. Il souhaite notamment créer un budget participatif, inviter les gens à faire du sport et à participer à des activités sociales et culturelles. Il s’engage aussi à valoriser le commerce de proximité et à créer du logement, élément de base pour l’attrait de la main d’œuvre.

L’équipe du conseil municipal est désormais composée de Johanne Beaulieu (53,22 %), Yannick Ouellet (50,25 %), Éric Belzile, élu sans opposition, Steve Côté (41,49 %), Maurice Vaney (48,11 %) et Claudia Lagacé (50,52 %).

