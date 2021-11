Résultats des élections municipales 2021

C'est jour d'élections aujourd'hui au Québec, alors que les citoyens sont appelés à choisir de nouveaux élus municipaux. Dans la région, plusieurs candidats ont déjà été élus par acclamation le 1er octobre dernier.

Toutefois, certaines luttes animent certaines municipalités, pensons notamment à Dégelis, à Saint-Antonin, à L'Isle-Verte, à Trois-Pistoles et à Saint-Jean-de-Dieu.

De plus, les électeurs des MRC de Témiscouata et de Kamouraska auront aussi à élire chacune un nouveau préfet puisque Guylaine Sirois au Témiscouata et Yvon Soucy au Kamouraska n'ont pas sollicité un nouveau mandat.

>> Les bureaux de vote étaient ouverts de 10 h à 20 h.

SOIRÉE ÉLECTORALE

Les résultats complets de l'ensemble des municipalités seront diffusés sur infodimanche.com dès lundi matin.

Les résultats diffusés par Élections Québec seront mise à jour sur cette page vers 20 h 30, 21 h 30, 18 h et 23 h 30. *Élection confirmée

MRC DE RIVIERE-DU-LOUP

RIVIÈRE-DU-LOUP



Maire Mario Bastille*



Conseillers

#1 Carl Thériault*

#2 André Beaulieu élu (63,19 %)

#3 Édith Samson*

#4 Chantal Amstad*

#5 Nelson Lepage (Sortant)*

#6 Steeve Drapeau (Sortant)*



L'ISLE-VERTE



Mairesse Ginette Caron élue (68,37 %)



Conseillers

#1 Véronique Dionne (Sortante)*

#2 Alexandre Côté*

#3 Denis Dubé*

#4 Patrick Lavallée*

#5 Stéphane Lussier*

#6 Catherine Després*



SAINT-ANTONIN



Maire Michel Nadeau (56,01 %)



Conseillers

#1 Mario Fortin (Sortant)

#2 Dominique Dupont (Sortant)

#3 Alain Castonguay

#4 Jean-Roch Boucher (Sortant)

#5 Fabrice Picard

#6 René Bélanger



SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER



Maire À déterminer entre Yvon Caron et Roger Plante



Conseillers

#1 Pierre Bérubé*

#2 Stéphane Boucher (Sortant)*

#3 Sony Sirois (Sortant)*

#4 Marie-Rose Plourde (Sortant)*

#5 Bernard Tardif (Sortant)*

#6 Renée Soucy (Sortante)*



NOTRE-DAME-DU-PORTAGE



Maire Vincent More (Sortant)*



Conseillers

#1 Suzette de Rome (Sortante)*

#2 Sylvie Côté*

#3 Véronique Béliveau

#4 Christiane Pelletier*

#5 Pascale Brouillette*

#6 Stéphane Fraser





MRC DE TÉMISCOUATA

PRÉFECTURE

Préfet : À déterminer entre Gaétan Ouellet et Serge Pelletier

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

Maire Denis Blais*

Conseillers

#1 Mayane Cyr Paradis

#2 Jean-Marc Beaudoin*

#3 Rémi Dumont (Sortant)*

#4 Pascale Mailloux

#5 André Brault

#6 Ginette Bégin



DÉGELIS



Maire Gustave Pelletier (48,50 %)



Conseillers

#1 Linda Bergeron (Sortant)

#2 Olivier Lemay*

#3 Brigitte Morin (Sortant)

#4 Eliott Levasseur

#5 Lucienne Lagacé

#6 Bernard Caron*

PACKINGTON



Maire Jules Soucy



Conseillers

#1 Guillaume Morin

#2 Jean-Noël Moreau

#3 Sébastien Thériault

#4 Yves Lebel

#5 Linda Levesque (Sortant)

#6 Jérôme Dubé



POHÉNÉGAMOOK



Maire Benoît Morin (69,49 %)



Conseillers

#1 Clermonde Lévesque*

#2 Sébastien Plourde*

#3 Diane Bouchard*

#4 Chantal Briand

#5 Stéphane Larochelle

#6 Daniel Bouchard*



RIVIÈRE-BLEUE



Maire Claude H. Pelletier (Sortant)*



Conseillers

#1 Thérèse Beauregard (Sortant)*

#2 Véronique Bossé (Sortant)

#3 Christiane Roy (Sortant)

#4 Lyne Patry (Sortant)

#5 Yves Gagné

#6 Claudine Marquis (Sortant)*



SAINT-ATHANASE



Maire Mario Patry (83,12 %)



Conseillers

#1 André St-Pierre (Sortant)

#2 Karole Thibault*

#3 Claude Patry (Sortant)*

#4 Denis Sansoucy

#5 Marcel Tringle

#6 Denis Patry (Sortant)*



SAINT-HONORÉ



Maire À déterminer entre Richard F. Dubé et Andrée Dubé



Conseillers

#1 À déterminer entre Claudia Beaulieu et Gisèle Lavoie

#2 À déterminer entre Carole Desbiens et Jimmy Plourde

#3 À déterminer entre Stéphanie Caron et Simon Leblond

#4 À déterminer entre Richard Dubé et Viateur Dubé

#5 À déterminer entre Isabelle Tanguay et Nicholas Dubé

#6 À déterminer entre Jocelyn Pelletier et Hugo Tardif



SAINT-JEAN-DE-LA-LANDE



Maire À déterminer entre Jean-Marc Belzile et Léo-Paul Charest



Conseillers

#1 Serge Boulet*

#2 Chantal St-Laurent*

#3 À déterminer entre Maxim Boutot et Denis Ouellet

#4 À déterminer entre Claude Gallant et Rina Lavoie

#5 À déterminer entre Lyne Arpin et Pierrette Pelletier

#6 À déterminer entre Raymond Boutot, Richard Dupuis et Jimmy Plourde



SAINT-JUSTE-DU-LAC



Maire Mario Guimont*



Conseillers

#1 Francine Dubé

#2 Louis Bigué

#3 Aucune candidature, Mario Guimont s'est désisté

#4 Chantal Lemay

#5 David Côté

#6 Lise Bérubé*



SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!



Maire Mélissa Lord (56,17 %)



Conseillers

#1 Aucune candidature

#2 Richard Bossé*

#3 Patrick Beaulieu (Sortant)*

#4 Roberto Pelletier (Sortant)*

#5 Frédéric Beaulieu (Sortant)*

#6 Normand Lizotte*



SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC



Maire À déterminer entre Sylvain Bouchard, Bruno Malenfant et Jean-Marc Michaud



Conseillers

#1 À déterminer entre Éric Chouinard et Francis Ouellet

#2 À déterminer entre Marco Lord et Caroline Morin

#3 À déterminer entre Sonia Beaulieu et Claudine Bourque

#4 Sébastien Santerre (Sortant)*

#5 À déterminer entre Éric-Carl Bélanger, Dominic Ferland et Marie-Claude Pelletier

#6 À déterminer entre Daniel Caron et Roger Bourgoin



MRC DES BASQUES



TROIS-PISTOLES



Maire Philippe Guilbert



Conseillers

#1 Johanne Beaulieu

#2 Yannick Ouellet

#3 Eric Belzile*

#4 Steve Côté

#5 Maurice Vaney

#6 Claudia Lagacé

SAINT-JEAN-DE-DIEU



Maire À déterminer entre Alain Bélanger, Marie-Pier Drapeau et Jean-Claude Malenfant



Conseillers

#1 À déterminer entre Colombe April et Gaston Paré

#2 Stéphane Rioux

#3 À déterminer entre Jean-Marie Côté, Jérémy Gagné et Tania Gagnon-Malenfant

#4 À déterminer entre Frédéric Bastille et Jean-Pierre Bélisle

#5 Annie Lévesque-Lauzier

#6 À déterminer entre Nancy Gagné et Bruno Gamache



SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX



Maire Roger Martin élu (68,25 %)



Conseillers

#1 Aucune candidature

#2 Marc Brunelle

#3 Simon Ouellet

#4 Maylina Fournier (Sortante)

#5 Marc-André Jean (Sortant)

#6 Félix Charbonneau (Sortant)





MRC DE KAMOURASKA (*municipalités desservies par le journal Info Dimanche)



PRÉFECTURE

Préfet : À déterminer entre Louis-Martin Héneault et Sylvain Roy





SOURCE : Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire