Gaétan Ouellet a fait campagne sur le terrain

À quelques jours de l’élection du 7 novembre prochain, le candidat au poste de préfet de la MRC de Témiscouata, Gaétan Ouellet, dit avoir fait une campagne sur le terrain.

C’est tôt, plus précisément le 7 juin, que M. Ouellet a lancé sa campagne. Ces 148 jours d’activités lui ont permis de faire une tournée sur le terrain et d’aller à la rencontre des conseils municipaux, des corporations de développement, des entreprises et des organismes économiques et socio-économique. Il a également consacré beaucoup de temps à faire du porte-à-porte pour aller à la rencontre des gens et ce, dans les 19 municipalités.

«Ce fut très enrichissant d’entendre les gens, qui furent généreux de leur temps et de leurs commentaires. Ça m’a vraiment permis de bien capter les enjeux et les préoccupations des Témiscouatains ainsi que de leurs attentes envers la MRC de Témiscouata», a mentionné M. Ouellet.

Fort de ces nombreuses rencontres et consultations dans le milieu, Gaétan Ouellet a présenté plus d’une douzaine d’engagements concrets qui seront à inclure à la prochaine planification stratégique de la MRC de Témiscouata, s’il est élu le 7 novembre prochain.