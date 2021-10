Élections à Trois-Pistoles : Mario Bérubé présente ses engagements

Mario Bérubé, seul candidat indépendant à convoiter un poste de conseiller municipal à Trois-Pistoles, à l’occasion des prochaines élections municipales, a présenté ses implications et ses motivations dans un communiqué, le 20 octobre.

Originaire de Trois-Pistoles, M. Bérubé souhaite joindre le conseil municipal pour réaliser plusieurs dossiers visant l’amélioration des services aux citoyens. Il nomme la rénovation de la piscine régionale des Basques, la relocalisation du Centre de conditionnement physique, la consolidation de la structure organisationnelle du Service des loisirs et la mise en place d’un plan de gestion de l’entretien des infrastructures municipales comme des projets qui lui tiennent à cœur.

S’il est élu, le candidat souhaite aussi analyser les anomalies au Stade Paul-Émile-Dubé et y apporter les correctifs, trouver une vocation au terrain vague et déboisé situé le long de la route 132 Ouest et juste au bout de la rue Vézina, permettre l’accessibilité aux infrastructures sportives à l’ensemble des citoyens en tout temps, collaborer au développement économique du milieu, puis mettre en place un comité de citoyens pour le développement socio-économique.

Le principal intérêt de Mario Bérubé est de faire bénéficier le milieu de ses nombreuses années d’expérience en gestion d’équipements sportifs et de loisir. Selon lui, ses connaissances pourront grandement aider le nouveau conseil municipal à faire les bons choix quant au développement dans le domaine.

«Faites-moi confiance et au cours des quatre prochaines années, je serai en mesure de faire beaucoup pour tout le milieu pistolois et cela, en toute complicité avec les candidates et candidats qui seront élus. Vous voulez du changement, de l’écoute, du dynamisme, de la compétence et de la disponibilité? C’est simple. Votez Mario Bérubé, et je m’engage à travailler pour vous», a exprimé le candidat dans un communiqué.

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES

Mario Bérubé possède une formation en loisir, en management, en gestion de projets, ainsi qu’en gestion de ressources humaines. Il soutient avoir acquis près de 30 ans d’expérience en gestion du loisir municipal, en plus d’une excellente connaissance de ses infrastructures.

Professionnellement, le candidat a occupé le poste de directeur des loisirs à Saint-Fabien et à Saint-Eugène, puis celui d’animateur en loisir à Trois-Pistoles. Il a également été en charge des loisirs pour Trois-Pistoles et l'École secondaire de Trois-Pistoles pendant plusieurs années, entre 1999 et 2012.

Impliqué dans sa communauté, M. Bérubé donne de son temps au Club Optimiste et à la Caisse Desjardins des Basques. Membre du conseil d’administration du Centre de conditionnement physique depuis 2 ans, il a aussi été président de l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives (AQAIRS) pendant 12 ans.

Pendant presque 20 ans, Mario Bérubé a également été responsable du Festival des Isles. Il a aussi été responsable de la réalisation du projet de l’Aire de jeux Adrien-Côté, ainsi que du projet d’aménagement des sentiers de randonnée et de ski de fond au camping municipal, avec la collaboration de Robert Létourneau.

Coordonnateur de plusieurs événements dont les Jeux de l’Est du Québec à l’été 1991, de diverses éditions du Carnaval d’hiver, du premier Festival environnemental l’Échofête et de plusieurs éditions de tournois de hockey Pistolo et olympique adulte, Mario Bérubé est aussi membre du comité organisateur du Vins et Fromages Optimiste depuis plus de 15 ans déjà.