Jules Soucy se présente à la mairie de Packington

Conseiller municipal depuis 2017 à Packington, le directeur d’écoles au Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs Jules Soucy, convoite maintenant la mairie. Il veut ainsi succéder au maire Émilien Beaulieu, en poste depuis une douzaine d’années consécutives.

«J’ai de l’intérêt depuis quatre ans. Avec le conseil municipal, nous avons mis en place différents projets comme le chalet communautaire et la réfection des routes. Je veux en voir la continuité», explique-t-il. Le maire actuel de Packington, Émilien Beaulieu, tire sa révérence et cédera sa place.

«En tant que directeur dans le réseau scolaire depuis 17 ans, je suis habitué de mener des équipes et je crois avoir les compétences nécessaires pour occuper ce poste […] Je m’impliquais déjà beaucoup de façon bénévole à Packington et je me suis fait des contacts avec les années», ajoute M. Soucy. Il croit pouvoir concilier son poste de directeur d’écoles et celui de maire de Packington.

Jules Soucy dernier est président de la Commission des loisirs depuis 2017 et président du comité des infrastructures sportives depuis 2018. Il s’est impliqué de près dans le dossier de l’agrandissement du chalet communautaire, un projet d’environ 1,1 M$ ainsi que dans l’organisation d’activités socio-communautaires et des loisirs.

«On a investi beaucoup d’argent dans les routes près du lac Jerry et dans l’agrandissement du chalet communautaire. Ce sont des gros montants, mais on se plait à dire qu’on est un petit milieu qui fait des grandes choses», résume Jules Soucy. Malgré ces projets d’envergure pour Packington, Jules Soucy indique que le taux de taxation est gelé depuis deux ans.

S’il est élu, l’aspirant maire souhaite que la Municipalité s’implique afin de conserver le lac Jerry (Méruimticook) en santé. Il se dit également ouvert aux nouvelles idées qui pourraient émerger avec la présence éventuelle de nouveaux conseillers municipaux. Selon lui, le développement de la municipalité passe par son dynamisme et par les activités qui sont offertes pour attirer les jeunes familles.